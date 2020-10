Mohamed A. El-Erian: asesor económico principal en Allianz y rector del Queens College en la Universidad de Cambridge, presidió el Consejo de Desarrollo Global del presidente Barack Obama y es autor del libro “The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse” (hay traducción al español: “Lo único importante: cómo evitar el próximo, e inminente, colapso financiero”).