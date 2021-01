2. Contar con una garantía del Gobierno no fondeada para evitar que los bancos asuman el riesgo. Este aval no tiene un impacto sobre la liquidez o endeudamiento inmediato, es un pasivo contingente que se materializa contra default del deudor. Un mecanismo de préstamos sin garantía transferiría el riesgo a los bancos y, consecuentemente, no prestarían.