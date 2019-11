George Soros: es el presidente de Soros Fund Management y de Open Society Foundations. Pionero de la industria de fondos de cobertura, es autor de muchos libros, entre ellos “The Alchemy of Finance”, “The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means” y “The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival?”. Su libro más reciente se titula “In Defense of Open Society”.