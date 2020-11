Aunque fuera evidente para algunos la necesidad del diálogo nacional, la tarea no fue fácil. El primero, denominado Costa Rica escucha, propone y dialoga, no logró cristalizar un acuerdo. El segundo intento no consiguió salir adelante por la negativa de diferentes grupos a participar, debido a diferencias respecto al tratamiento técnico propuesto y la estructura de la conformación seleccionada.