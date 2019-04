Entonces, yo no tenía edad para ingresar en la escuela, pero ya sabía leer. Mi madre siempre sacó un ratito para enseñarme a leer y esto, unido a mi entusiasmo, obró el milagro. Desde entonces, los libros me acompañaron hasta hoy. Yo no tengo una casa para vivir, como todo el mundo, porque vivo en el centro de una biblioteca.