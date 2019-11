La crisis del aprendizaje, por cierto, no es exclusiva de las escuelas públicas afganas. Falencias similares pueden hallarse en Bangladés y en la India. Pero estos países, al menos, alcanzaron mucho más progreso en lo referido a la escolarización de las niñas. En el Afganistán postalibán, la educación de las niñas todavía no son una prioridad de toda la sociedad, en particular porque grupos religiosos conservadores siguen oponiéndoles firme resistencia.