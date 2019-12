En su carta de invitación, el papa Francisco dijo: “Queridos amigos, les escribo para invitarles a unirse a una iniciativa que está muy cerca de mi corazón. Un evento que me permitirá encontrarme con jóvenes, hombres y mujeres, que estudian Economía y están interesados en otro tipo de economía: uno que favorezca la vida, no la muerte; que sea inclusivo y no excluyente; humano y que no deshumanice; que se preocupa por el ambiente y que no lo destruya. Un evento que ayudará a juntarnos para eventualmente entrar en un nuevo “pacto” para cambiar la economía actual y para dotar de un alma a la economía del futuro”.