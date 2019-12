No se trata de dudar sobre la necesidad de contar con más prueba en cuanto a “lo que funciona” en educación, pobreza o salud. Pero la economía nos enseña que deberíamos asignar el dólar marginal allí donde rinda el mayor retorno social. Y, en vista del verdadero diluvio de RCT en los últimos años, quizás los académicos y los donantes deberían dedicar más tiempo y recursos a las cuestiones fundamentales, que no se pueden estudiar mediante métodos experimentales, y a aprender más sobre la demanda de nueva prueba empírica y las barreras que enfrentan las autoridades a la hora de usarla. Lo mismo vale para los planes de estudios: muchos programas académicos arriesgan enseñar a los estudiantes hasta el detalle más minúsculo de la econometría, sin impartir mayor sabiduría sobre la forma de aplicar bien esos conocimientos en el mundo real. Como decano de una escuela de políticas públicas, esto es algo que me hace perder el sueño.