No hay derechos adquiridos. Dentro de este orden de ideas, el padre del derecho público costarricense Eduardo Ortiz dijo, con su incuestionable autoridad que “se considera que mientras los derechos dependan de una ley o un reglamento, no están adquiridos en el sentido de que dependan en su extensión de los cambios de la ley o del reglamento. Sí, en cambio, hay derecho creado por un contrato específico para el caso, cuyo contenido está por el contrato y no por una ley o reglamento, cualquier variación unilateral introducida por la administración en ese contrato amerita indemnización” (Ley General de la Administración Pública).