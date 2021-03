Por eso, el arte no progresa —nadie puede decir que Velázquez sea mejor que las pintoras de Lascaux o que Beethoven supere a Bach o Brahms a Beethoven o Stravinsky a Brahms). No, no puede haber progreso en el arte, porque el arte se produce con las vísceras, la sangre, el sudor, el pensamiento mágico y las visiones oníricas, la parte subconsciente e irracional de nuestra naturaleza, la emoción, la pasión, la ira, el terror, y en eso no diferimos del hombre del Neolítico superior.