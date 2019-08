Aun si hoy corriera viento favorable en la economía internacional —que no es el caso— o no tuviéramos los embates climáticos que hemos sufrido, la economía costarricense no tendría capacidad de crecer más allá del 3,5 % o 4 % del PIB. Ese crecimiento y sus condiciones seguirían siendo insuficientes para extender rápidamente el bienestar a la población en todos los rincones.