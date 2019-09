La economía ofrece un fundamento sólido para este argumento. La gente entra en acuerdos que implican tiempo: usted hace algo por mí ahora y yo hago algo por usted más tarde. El problema es que esos acuerdos no se ejecutan a sí mismos: una vez que usted ha hecho algo por mí, a mí me conviene más no pagarle su servicio o no devolverte el dinero que me prestó. Por eso, se inventó el colateral: si no le devuelvo el dinero que me prestó, usted puede apropiarse de la garantía, la cual tiene un valor superior a la deuda.