Abajo se lee un latinazo en letras góticas: Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est; ergo: qui bibit, sanctus est. Aunque no haría falta traducir, aquí lo pongo en español: «El que bebe, duerme; el que duerme no peca; el que peca es santo; luego, el que bebe es santo».