Empero se creyó por encima de la ley, esa conquista civilizadora que a los más diferentes nos iguala en la polis. No entenderse sometido a esa regla pareja, creer que no hay que responder por los propios actos ante los demás, aunque no es una tara moral exclusiva de los aristócratas, facilita padecerla el tener acceso a dignidades no por elección, sino por fecundación. Los Borbones, ciertamente, tienen una tradición nefasta al respecto. Sin ir más lejos, Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos, apoyó el golpe y la dictadura de Primo de Rivera para que una investigación no estableciera su responsabilidad en una desastrosa batalla de la guerra del Rif.