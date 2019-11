Los recursos no ejecutados de Fonatel están invertidos en bonos de Hacienda, no en proyectos de telecomunicaciones. Habría que explicar a ambos funcionarios que acumular dinero en un fondo no hace nada por disminuir la brecha digital y que, si ese dinero no se utiliza adecuadamente, el fondo no sirve para nada más que sostener una estructura burocrática.