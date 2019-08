La cubierta del panal, como las paredes y las membranas que hacen de vigas, obedece, como nuestras casas, a las practicas de vida, y esto no es nada nuevo para los arquitectos, los economistas o los geógrafos, pero sí lo es para los pobladores, quienes vivimos ejerciendo las prácticas y, precisamente por esto, no nos damos cuenta qué sistema ayudamos a mantener o cambiar porque de nuevo, precisamente, son cuerpos que no vemos. Cuerpos invisibles que minuto a minuto, día tras día, fortalecemos.