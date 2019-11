La ensoñación busca el paraíso imaginado por ella, no aquel que es construido por un ideal compartido y curtido por el discernimiento con otros. La ensoñación no necesita estar comprometida con los demás, se basta a sí misma. Por esta razón, la ensoñación es muy destructiva porque no reconoce el bien que aportan las otras personas, sino que amplifica sus defectos formales, creando un círculo vicioso que provoca a su alrededor tristeza y produce un sentido enajenante de “pecado” en los demás. Sí, la ensoñación juzga, declara, critica y condena. La ensoñación nunca alaba, no considera otros pensamientos loables, ni promueve a ir más allá de ella.