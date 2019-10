Inversión no gasto. La solicitud de aumentar gasto público en un entorno como el actual, de bajo crecimiento, tiene sentido, y la mejor forma de hacerlo es incrementando la inversión en infraestructura física (carreteras y modernización de hospitales y centros educativos), no el gasto de consumo, como en salarios, porque no solo causa pérdida de competitividad internacional, sino que, cuando las aguas vuelvan a la normalidad, es casi imposible recortarlo.