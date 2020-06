Qué descansada vida / la del que huye el mundanal ruido / y sigue la escondida / por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido. / Sin que la envidia, la codicia y las ansias de poder envenenen su alma. / Que no le enturbia el pecho / de los soberbios grandes el Estado / ni del dorado techo / se admira fabricado / del sabio moro, en jaspes sustentado. / Sin importarle la engañosa y efímera fama. / ¿Qué presta a mí contento si soy del vano dedo señalado? / Una vida en humildad y sencillez. / A mí una pobrecilla / mesa de amable paz bien abastada / me basta, y la vajilla de fino oro labrada / sea de quien la mar no teme airada.