Persistencia. El compañero inglés, el que trabajaba en la reaseguradora, era de Liverpool (él lo pronunciaba Livapú), tenía más o menos mi edad y era un seguidor activo del equipo de fútbol local. Livapú, porque así aceptó que lo llamáramos, iba a su casa los fines de semana. Pero un día, creo que fue un martes o miércoles en la noche, el Liverpool F. C. jugaba como local y, reiteradamente, me invitó a que fuéramos a verlo. “Vamos, amigo, al match”. “Liverpool está lejos de aquí y la logística puede ser problemática”, le respondí. “Bueno”, me dijo algo como “hay que salir de Surbiton a las cinco de la tarde hacia Euston, en Londres, para de allí cambiar al tren que va a Livapú. Todo toma un poco más de tres horas, pero como el partido comienza a las ocho y treinta de la noche, llegaríamos apenas a tiempo”. “En el tren venden comida —agregó—, y por eso no hay que preocuparse”.