Daron Acemoglu: profesor de Economía en el MIT, es coautor (con James Robinson) de “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” (Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza) y “The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty” (El sendero estrecho: el Estado, la sociedad y el destino de la libertad) que se publicará en setiembre.