Fue así como un día, después de terminada la clase, la maestra me llamó aparte y me dijo que por mis méritos semanales me había ganado media entrada para asistir el siguiente domingo a un partido de la LDA. A diferencia de Charlie Bucket, cuyo corazón dejó de latir brevemente cuando encontró el tiquete dorado para visitar la fábrica de chocolate de Willy Wonka, el mío no se detuvo cuando recibí ese boleto.