Es cuestión de proponérselo, pensando como se habla, sin reservas por su composición. Es una narración sencilla, propuesta por poetas, pero no es literatura. Ni se escribe ni se dice, solamente se piensa. Medicina que está más cerca de la farmacología que del arte. No es expresión espiritual, a pesar de su aplicación para el espíritu. Pomada virtual, ungüento para el alma. Para dormir, no para soñar. Contradicción, como el uso de un instrumento rústico —serrucho o mazo—, pero no para cortar o golpear. Para acariciar y cantar, como una madre.