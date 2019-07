No podemos posponer la mejora en la competencia. Terrible error es no contar con políticas bien estructuradas que apoyen al sector productivo privado. Hoy, más que nunca, se necesitan reglas claras que infundan confianza en los inversionistas. Confianza en que no van a variar las condiciones del mercado por subsidios o malas prácticas. Confianza en políticas públicas que fomenten la innovación, el emprendimiento y la transparencia.