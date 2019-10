Lo que en realidad se necesita es un ataque punitivo proporcional contra Irán. Arabia Saudita no puede ejecutarlo sin causar una escalada de la confrontación regional, pero Estados Unidos sí. Mientras la respuesta estadounidense sea limitada y proporcional, es improbable que genere una guerra declarada. Al fin y al cabo, Irán no es suicida: no respondió a reiterados ataques israelíes contra las fuerzas iraníes.