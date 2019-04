¿Cómo puede un gobierno que no garantiza una educación sexual integral o que no invierte adecuadamente en planificación familiar penalizar a sus mujeres por embarazos no deseados? ¿Cómo puede una sociedad que ignora el sufrimiento de las mujeres culpar a las víctimas por su propia inacción? Aquellos que no hacen nada para prevenir embarazos no deseados, y hacen todo a favor de castigar a las mujeres afectadas por dichos embarazos, no pueden vanagloriarse de tener autoridad moral.