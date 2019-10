La reforma fiscal reguló también las obligaciones tributarias de los “propietarios de establecimientos de alquiler”, tanto en lo que respecta al IVA (que, recordemos, pagan los inquilinos o huéspedes, no los propietarios o anfitriones) como a las rentas del capital. Hacienda, una vez más, cuenta con los instrumentos requeridos para ponerlos a tributar, de manera que no es necesaria una ley particular para obligarlos.