3. El “caso cubano” no puede separarse del “venezolano”. La Habana dirige Venezuela. Evidentemente, no basta la participación “pasiva” de Washington, y las naciones latinoamericanas carecen de una tradición activa para erradicar una nación imperialista como Venezuela-Cuba. No se trata de que EE. UU. desembarque tropas en el país, pero sí se espera que sea capaz de destruir militarmente las defensas venezolanas desde el aire mientras otras naciones latinoamericanas ocupan militarmente el terreno. ¿Contempla usted un escenario de esa naturaleza?