Pero más profunda y vital puede resultar la lectura costarricense a la que invito (a no ser que caigamos en la trampa fatal de los protagonistas: “Poco a poco empezábamos a no pensar”. Yo no puedo). Varios títulos de mi matutino hoy me golpean: “Bloqueos se ensañaron con un Caribe deprimido”, pérdidas por “10 millones diarios de exportaciones”. Amigos estudiantes, ¡piensen con su propia cabeza!