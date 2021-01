Se me objetará que pueden venir otras tempestades a golpear nuestra vida. Es cierto, salir de una tempestad no significa haberlas superado todas. «Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar», ¿qué es lo que queda? Lo que hemos hecho para otros, claro está, esto no es eterno, como nada en el mundo humano. Lo nuestro es pasar, del pasado que hemos vivido al futuro que tratamos de alcanzar, hasta la muerte que tenemos que atravesar. El sentido de todo ello es que, aceptando esta condición, no nos rindamos con tal de ser humanos auténticos y disfrutemos el construir un mundo mejor.