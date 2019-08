El informe señala también que no existen los vínculos idóneos entre universidades públicas y privadas con el Ministerio de Educación Pública (MEP). Un maestro de Matemáticas no es graduado en Matemáticas, sino en Educación, lo cual no le provee conocimientos suficientes para desarrollar en los niños el pensamiento abstracto. Lo ideal es que los matemáticos, posteriormente, se gradúen de maestros, si esa es su vocación.