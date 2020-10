Íbamos a los dos lugares porque nuestras vidas se desarrollaban en esos dos lugares de los sentimientos, como en el resto de Latinoamérica. Espíritu y carne. Quién que vivió esos años no recuerda este fragmento: “Llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño, y porque te quiero tanto prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo y no dejaré que te apartes de mí, perdóname, porque te quiero tanto es que prefiero decirte adiós”.