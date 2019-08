Repudian los filtros mentales que controlan las diferencias entre lo que pensamos y lo que decimos, así como los sensibles al contexto, que marcan las diferencias entre la conversación privada y el discurso público. Elevan la espontaneidad y lo intuitivo, propios de su primitivismo, a virtud y, como no tienen ni idea respecto de la importancia de las palabras y los discursos, consideran inocua (y por ende legítima) toda forma de violencia que no sea física. Muy diferente lo debe de haber visto el insigne orador y diputado calderonista José Albertazzi, cuando, antes de iniciada la guerra del 48, en la prensa nacional se normalizó el señalar la boca del oponente político “como una cloaca de la que podía salir cualquier cosa” y, desatada esta, él fue introducido violentamente en un cafetal donde “le llenaron la boca de excrementos”. No, del dicho al hecho no hay tanto trecho y, por eso, no hay libertad de expresión que justifique los insultos y amenazas a la prensa y a las autoridades públicas que se están dando en Costa Rica.