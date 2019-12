Lo más trágico de la enfermedad es la forma como nos condena a la soledad. A los sanos no les interesa la gente enferma. Podrán sentir por ella una vaga conmiseración, pero no llegará al punto de hacerlos asumir una actitud proactiva e ir a acompañarlos al lecho donde yacen, quebrantados. No los culpo. El enfermo se convierte, en estos casos, en un memento mori.