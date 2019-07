Carlos Alvarado se encuentra ante una situación desesperada. Con diez diputados que eligió su partido, tomó el poder con las manos atadas y formó un gobierno que, antes de fortalecerlo, lo debilitó aún más, pero pienso que no tuvo otra opción. El Partido Liberación Nacional era el único que pudo haberle tendido una mano, pero no lo hizo, y en eso se equivocó. No era cogobernar, sino simplemente arrimar un hombro para evitar el derrumbe. Antes de todo cálculo político, primero está el país, la defensa de la institucionalidad.