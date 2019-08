Segundo, como los presupuestos constituyen una autorización del máximo gasto, no una obligación de efectuarlo, como en otros países, por ejemplo con los entitlements en los Estados Unidos, se debe adoptar (y el Ministerio de Hacienda verificar que así sea) una forma conservadora de ejecución de gastos; es decir, que se recarguen al final del período presupuestario, de modo que, si no se dieran todos los ingresos presupuestados o alguna emergencia obligara a incurrir en gastos no previstos, se puedan evitar las erogaciones que de otra manera incrementarían el déficit.