Hace diez años, la crisis económica inmediata pudo superarse cuando se enfrentó la cuestión de la subcapitalización del sistema bancario global. Esta vez, no terminará hasta tanto no se resuelva la emergencia sanitaria, y esta no concluirá si se derrota a la enfermedad en un país solamente. Únicamente, puede terminar cuando todos los países se recuperen de la covid-19 y se evite que el virus regrese de manera regular.