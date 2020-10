Esto quedó claro en un discurso de Daniel Ortega el 15 de setiembre, Día de la Independencia, al referirse a su propuesta de cárcel de por vida: “Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018, agregado a esto, el daño que ha provocado la pandemia, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Están llenos de odio. Son criminales…”. Estos serán, pues, quienes irán a prisión perpetua, condenados por delitos de odio.