Otro ‘annus horribilis’ para la Fed

En el aniversario número 40 de su llegada al trono, la reina Isabel II señaló que 1992 no era un año que en el futuro recordaría con mucho placer. “En palabras de uno de mis más fervorosos periodistas, acabó siendo un annus horribilis”, dijo.

El ya famoso discurso de la fallecida monarca fue dado al terminar un año de incómodos acontecimientos para la Corona, como un incendio en el palacio de Windsor, el término de dos de los matrimonios de sus hijos (al mes siguiente se haría pública una tercera separación real) y varias filtraciones.

El reconocimiento admirablemente abierto y honesto de estas dificultades la ayudaron a dar solidez a otras tres décadas de enorme respeto por la monarquía en su propio país y en el mundo. A medida que se acerca un nuevo año, la Reserva Federal de EE. UU., que busca salir de su segundo annus horribilis sucesivo, haría bien en seguir su ejemplo. Es la mejor oportunidad para que vuelva a obtener credibilidad política, recupere su reputación y reduzca su vulnerabilidad ante interferencias políticas indebidas, todo lo cual será crucial para su efectividad y, por tanto, para el bienestar económico más amplio.

En los dos pasados años, la Fed se equivocó notablemente en su evaluación inflacionaria. Sus pronósticos estuvieron tan alejados del índice real que algunos de sus exfuncionarios los han desestimado pública y repetidamente… algo que se ve muy pocas veces. Como resultado, las autoridades perdieron la oportunidad de aprobar medidas oportunas para contener los aumentos de precios que desde entonces socavan el poder de compra de cada uno de nosotros y golpea más brutalmente a los segmentos más vulnerables de la sociedad.

Peor todavía, incluso, tras haber reconocido su error en noviembre del 2021, la Fed se equivocó de nuevo al no reaccionar con la rapidez suficiente. Hubo que esperar a marzo del 2022 para que inyectara liquidez a una economía cada vez más inflacionaria, y su primera alza ese mes fue de unos tímidos 25 puntos base.

Serie de errores

Los economistas y los mercados están cada vez más preocupados porque esta serie de errores que se agravan a sí mismos preparan la escena para otro error de más calado. Ya que el mayor banco central del mundo se ve obligado a actuar en el ciclo de alzas más veloz y concentrado en décadas —y en momentos en que la economía ya está bajando su ritmo—, existe una creciente inquietud de que sus medidas inclinen a la economía estadounidense hacia una depresión innecesaria.

Tampoco el mal desempeño de la Fed se limita a sus análisis o sus políticas: su comunicación deja mucho que desear. En más de una ocasión en los últimos dos años, la Fed hizo desacertados e improvisados comentarios, como cuando sugirió en julio que su tasa de interés ya estaba en un nivel neutro, comentario que pronto demostró ser profundamente ingenuo, llevando incluso al exsecretario del Tesoro Lawrence H. Summers a calificarlo de “analíticamente indefendible” e indicar la persistencia de “meras ilusiones”.

En sus últimas previsiones y en la conferencia de prensa final del año, la Fed hizo hincapié en señalar a los mercados que probablemente su tasa de interés sería de un 5,1% a finales del 2023. Esta orientación hacia el futuro estuvo respaldada por 17 de los 19 funcionarios de la Fed, y, sin embargo, los mercados no lo reflejaron en sus precios.

En lugar de ello, los mercados de futuros apuntan a una tasa del 4,4%, anticipando además que la Fed se verá obligada a recortar las tasas durante el año próximo, a pesar de todo lo que se dice en sentido contrario.

Deslices éticos

Y están además los deslices éticos. A lo largo de estos dos últimos años, tres experimentados funcionarios de la Fed renunciaron tras darse a conocer informes de que participaron en prácticas cuestionables en bolsas de valores durante la pandemia, cuando las políticas de la Fed impulsaban masivamente los precios de las acciones.

Entonces, un cuarto funcionario reconoció haber violado reglas de transacción y obligaciones de dar aviso, y un quinto funcionario sorprendió al aceptar dar un discurso en una actividad fuera de los medios y solo con invitación organizado por un banco de gran tamaño.

Todos estos acontecimientos plantean dudas evidentes sobre la eficacia, la imagen y la reputación de una institución que desempeña —y debe desempeñar— un papel absolutamente crucial tanto para la economía estadounidense como para el sistema monetario internacional. No solo debilitan su autoridad, socavan los efectos de sus pronósticos y erosionan la eficacia de sus pautas para el futuro, sino también la pueden volver vulnerable a interferencias externas, lo que podría amenazar más aún la autonomía operacional que necesita la Fed para cumplir su mandato.

Si miramos hacia el futuro, es improbable que la Fed haya hecho lo suficiente para compensar sus errores tempranos sobre la inflación que, si bien está cediendo y seguirá bajando, lo será al costo de daños indebidos a los medios de vida de las personas. Tras haber permitido que la inflación quede incrustada en la estructura de la economía, existe el riesgo de que más adelante en el 2023 se vuelva pegajosa y difícil de manejar en una tasa superior al objetivo del 2% de la Fed. Si esto ocurriera, la Fed tendrá que decidir entre opciones de políticas igual de incómodas, todas las cuales serán todavía más dolorosas para la sociedad si Estados Unidos cae en recesión.

Para enfrentar estos desafíos, la Fed deberá pasar página a los fallos que cometió en el período 2021-2022. Su tarea ahora tiene un componente externo crucial, así como un componente interno igual de importante. Por eso, esta vital institución debería ver un ejemplo sobre cómo abordar estas situaciones en las notables declaraciones de la fallecida reina en el 40.° aniversario de su entronización.

Mohamed A. El-Erian, presidente del Queens’ College de la Universidad de Cambridge, es profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y autor de “The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (La única apuesta: los bancos centrales, la inestabilidad y la necesidad de evitar el próximo colapso).

© Project Syndicate 1995–2022