Mirada de Vargas Llosa. Como ven, los equívocos sobre sus apellidos encabritados no son los únicos ni los más relevantes en torno a este autor, cuyo pensamiento ha sido discutido este año en dos obras que quisiera comentar. Me refiero a La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa y a To fight against this age: On fascism and humanism, de Rob Riemen. Sus interpretaciones parten de la admiración por Ortega, aunque la de Vargas Llosa incluya dos críticas (a mi juicio ligeras) a sus ideas y la de Riemen, en cambio, dé en el clavo respecto de la vigencia (y urgencia) del pensamiento orteguiano en los tiempos que corren.