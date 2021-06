Es así que no puedo evitar una expresión que me gustaría mucho escuchar en el Parque de los Mangos: «¡Esos articulitos son pura celulosa!». Una verdad de a puño puesto que, al menos para nosotros, lectores tradicionales, vienen escritos en láminas de pasta de celulosa, o sea, papel. (Malditos sean quienes caigan en la tentación de decir que muchos libros y artículos publicados en Costa Rica no dan ni para matar de hambre a sus autores).