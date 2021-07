Ojo Crítico - 1

Muchos aquí creen que democracia es sinónimo de elecciones y por eso basta con votar cada cuatro años. Esa sobresimplificación no es inocente. Alimenta el mito de que somos excepcionales, ignorando que abundan las democracias no liberales y los gobiernos electos pero espurios. Lo más importante es que la democracia, además de lo político, tiene otras tres dimensiones: la económica, la social y la educativa, sin las cuales no se puede decir que exista.

En sus orígenes, democracia fue sinónimo de popular; y, como tal, rechazada y temida por la élite que detentaba el poder. Fue después de muchas luchas que esto fue variando, porque había poderosa resistencias a reconocer derechos a los pueblos coloniales, a los judíos en Europa, a los negros en los EE. UU., a los aborígenes del Norte y del Sur, a los inmigrantes en semiesclavitud y hasta a los trabajadores del campo y la ciudad.

En Costa Rica, desde Castro Madriz y Braulio Carrillo, don Cleto y don Ricardo; Félix Arcadio Montero, la Iglesia Católica, el grupo Germinal, el partido Reformista, el Comunista, Calderón Guardia y Monseñor Sanabria; Figueres, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, Oduber y Monge, se entendió el carácter cuatridimensional de la democracia. Además de lo político, se consideró –no sin luchas desgarradoras– lo social, lo económico y lo educativo. Sin esos cuatro pilares básicos, la democracia renqueará y hasta podría derrumbarse.

La democracia política en Costa Rica necesita reformas, reparaciones y hasta auxilios de emergencia para salir de la espiral de decadencia en que se encuentra. La democracia social, entrarle en serio a la creciente desigualdad y pobreza. La democracia educativa, la reforma de la educación para acercar, al menos, la pública a la privada. Y la democracia económica, no gobernar en favor de multinacionales y un pequeño grupo de nuevos y viejos privilegiados, sino abrir las puertas a una democratización de las actividades económicas pequeñas y medias de la población. Es decir, precisamente todo lo que no se está haciendo.

Más allá de los candidatos, hay que ver qué grupos de poder están detrás, para saber a qué intereses representarán en realidad. Votemos, pero no por el mito de una democracia política que está decayendo por la concentración de poder; que en lo social incrementa la desigualdad y la pobreza; que en lo económico privilegia a un puñado de nuevos ricos sin conciencia social ni sentimiento de nacionalidad; y que en educación, no se ocupa, como debiera, de garantizar una efectiva igualdad de oportunidades. Claro que hay que votar, pero conscientes de que cada elección es solo un momento de la democracia.