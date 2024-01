Ojo con Racsa

Radiográfica Costarricense (Racsa) carece de auditor interno nombrado en propiedad desde hace once meses. En su lugar hay una auditora interina, quien también concursa por la plaza permanente. La inconveniencia de la situación salta a la vista, porque el nombramiento definitivo lo hará la jerarquía de la institución. Entonces, las aspiraciones de la auditora en funciones dependen de los fiscalizados.

Así ha sido durante once meses y, a tenor de una consulta enviada por la jefa del Departamento de Talento Humano a la Contraloría, no se descarta la declaración del concurso como desierto y el inicio de un nuevo proceso. La funcionaria también pregunta si la auditora interina quedaría nombrada en propiedad una vez transcurridos los doce meses de plazo para hacer el nombramiento mediante concurso.

La Contraloría no respondió, entre otras razones porque la funcionaria no está facultada para plantear la consulta, pero la mera formulación de las preguntas suscita dudas. ¿Por qué no bastaría el plazo concedido por ley? ¿Ignora la empresa la inconveniencia de prolongar el interinato de quien pretende la plaza en propiedad? ¿En verdad contempla Racsa la posibilidad de desechar el concurso por vencimiento del plazo y nombrar automáticamente a la auditora interina? La hipótesis parece tener fuerza, porque la consulta afirma que, en caso de ser nombrada la funcionaria interina, “se le otorgaría el período de prueba, como corresponde”.

En suma, Racsa abrió un concurso para nombrar auditor en propiedad, pero no ha concluido el proceso y podría declararlo desierto, en cuyo caso cree posible el nombramiento automático de la auditora interina, con el correspondiente período de prueba luego de ejercer el cargo por un año, durante el cual ha desempeñado las funciones de fiscalización en espera de la decisión de la jerarquía institucional sobre sus aspiraciones.

Mientras tanto, hay buenas razones para asegurarle a Racsa una fiscalización estable y apropiada. La Contraloría acaba de frenar, por falta de transparencia, la “contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública” en el caso de los escáneres, y el diputado Francisco Nicolás cuestionó ante la Procuraduría de la Ética el nuevo papel de Racsa en las contrataciones del Estado. La empresa, dice el legislador, negocia compras directas de software y tecnología informática con instituciones del Estado y luego subcontrata los servicios con empresas previamente seleccionadas.

