Nos encantan los principios

Hace muchos años, un buen amigo formuló una aguda observación sobre la cultura costarricense, entendida no como oferta artística, sino como el conjunto de los modos de ser y pensar que moldean nuestro temperamento colectivo como sociedad. Esa observación me acompaña desde entonces y ha alimentado mi escepticismo con las promesas formuladas por todo costarricense, no solo por los políticos.

Este amigo empezó diciendo: “En este país, somos personas de principios…”. Cuando iba por ahí, lo interrumpí en seco para parar cualquier panegírico esencialista sobre una supuesta virtud innata tica, y le repliqué rapidito: “Pero ¿cómo decís eso? Solo ve la fauna alrededor…”. Sin hacerme caso, remató: “Por supuesto que somos personas de principios: todo lo empezamos y nada acabamos”. Touché!, y boquita cerrada!

Cierto: somos buenísimos para prometer metas, incluso comprometerlas en público; hacer planes y estrategias, pero malísimos para ejecutar las cosas y cumplir lo dicho. Nos enredamos en los mecates y no llegamos a puerto. Y, para explicar la falta de resultados, somos verdaderos maestros en encontrar justificaciones por no haber hecho lo prometido, y activamos el juego de la asignación de las culpas (que siempre son ajenas). Finalmente, nos encogemos de hombros y nos desentendemos del tiempo perdido, los costos implicados y las pérdidas causadas. Luego, como si la cosa no fuera con nosotros, pasamos a la próxima declaración.

Este defecto colectivo se repite en innumerables situaciones cotidianas y, por supuesto, en las campañas políticas, cuando se promete el oro y el moro. Sin embargo, esto no es lo que me interesa hurgar hoy. Al fin y al cabo, si reincidimos entre nosotros, bueno, ¡qué tirada!, nos majamos la manguera y a remar. El problema es cuando hacemos el numerito en los foros internacionales.

A comienzos de este siglo dijimos que en el 2021 seríamos el primer país desarrollado de América Latina. Bueno, faltan 30 días para alcanzar la meta y no parece que vayamos a lograrlo ni que a nadie le importe mucho. Aún más, nos comprometimos urbi et orbi, como Estado, a tener en el 2050 una economía descarbonizada. Palabras mayores… y palabras ya olvidadas por los partidos que compiten en estas elecciones. Sin embargo, en esta ocasión y en una materia crucial, el incumplimiento afectaría nuestra reputación internacional.

El autor es sociólogo.