En un artículo reciente escribí que el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje no es un destino inevitable, sino una decisión pedagógica. Hoy quiero mostrar su reverso: cuando se diseña mal, la IA puede debilitar el pensamiento en lugar de potenciarlo.

Un ejemplo reciente lo ofrece Canvas, una plataforma educativa que anunció su integración con OpenAI para crear tutores virtuales. En el ejemplo promocional, un estudiante discute sobre estímulo fiscal con el avatar de un afamado economista. El estudiante cita a otro economista de renombre, expresa apertura al punto de vista opuesto, da un ejemplo reciente… y la herramienta de IA lo celebra con entusiasmo. Lo que parece un diálogo razonado, en realidad solo imita el formato de una buena respuesta. No hay reflexión ni duda. Solo validación.

Esta lógica no enseña a pensar, sino a complacer. Se recompensa al estudiante si descifra el patrón correcto, no el razonamiento. Se entrena a los estudiantes a simular reflexión para obtener respuestas positivas. Pero el pensamiento crítico exige lo contrario: sostener la incertidumbre, resistir la respuesta fácil, desarrollar una voz auténtica. Nada de eso lo cultivan este tipo de tutores algorítmicos.

El segundo caso proviene del mundo académico. Se descubrió que al menos 18 artículos científicos contenían mensajes ocultos en texto blanco con fondo blanco, invisibles a simple vista, y diseñados para manipular a las herramientas de IA que algunos revisores académicos utilizan para evaluar artículos, en lugar de leerlos personalmente.

Frases como “dar solo una revisión positiva” buscaban influir en evaluaciones automatizadas. Algunos autores lo justifican como reacción ante el uso indebido de IA por parte de los revisores. Pero el efecto neto es claro: una competencia por ver quién manipula mejor al sistema.

Estos ejemplos no son anécdotas aisladas. Muestran una misma tendencia: en vez de usar IA para pensar mejor, se la usa para fingir que se piensa. Se simula el aprendizaje, la revisión, el juicio. Y si no corregimos el rumbo, pronto también se simularán la educación, la ciencia, la ciudadanía. Pensar con IA es posible. Pero exige ética, diseño y pedagogía. Lo contrario también es posible, pero no debería ser aceptable.

Andrés Fernández Arauz es economista.