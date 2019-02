Los niños que no tienen certificado de nacimiento no pueden demostrar su edad, parentesco o identidad, u obtener papeles oficiales como un pasaporte. Les resulta extremadamente difícil tener acceso a servicios básicos como atención médica, educación y asistencia social. Los niños no registrados también suelen estar entre los primeros en sufrir discriminación y maltrato. Como no se puede comprobar su edad, muchas veces son víctimas del trabajo infantil o del tráfico de personas y, en el caso de las niñas, de matrimonios forzados.