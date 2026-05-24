Niños con hambre: el fracaso más vergonzoso del Estado

El propósito de los comedores escolares fue garantizar una buena nutrición infantil, al reconocer que esta es fundamental para el desarrollo de todo ser humano. Además, parte de una premisa sencilla: un niño con hambre no aprende. Sin embargo, la realidad hizo que, para muchos estudiantes, la comida en el centro educativo se convirtiera en la única alimentación asegurada del día. Por eso celebro que, gracias a una ley impulsada por el exdiputado Luis Vásquez, el beneficio se ampliara también al periodo de vacaciones.

Por mis abuelos españoles conocí, de primera mano, lo que significa vivir en pobreza. Esa fue la razón por la que migraron a Costa Rica y trabajaron arduamente para que sus hijos y descendientes no pasaran por las mismas carencias.

Precisamente por eso, duelen ciertos comentarios surgidos tras la noticia de que se destinan ¢350 diarios por estudiante para alimentación. Algunas personas afirman que alimentar a los hijos es responsabilidad exclusiva de los padres y no del Gobierno, desconociendo por completo la realidad de quienes viven en pobreza: hogares monoparentales, familias con personas dependientes por discapacidad y sin acceso a redes de cuido. Honestamente, uno se pregunta cómo logran sobrevivir.

También resultó vergonzosa e insensible la respuesta de las autoridades ante la solicitud de restablecer los almuerzos en centros educativos. La contestación fue: “Hagan los ajustes que tengan que hacer, pero no cambien el menú” del PAI. ¿Con cuáles recursos?

Lo cierto es que la reducción de ¢12.000 millones a Fodesaf sacrifica a miles de personas al recortar fondos para programas de equidad, como becas, pensiones para adultos mayores y comedores escolares. Esta decisión implica niños y jóvenes con hambre o mala nutrición, con menos capacidad de aprendizaje. Y la disminución de las becas aumentará la deserción educativa y perpetuará el círculo de pobreza en muchas familias.

Hago un llamado al Poder Ejecutivo para revertir esta decisión y elaborar un presupuesto extraordinario. Sé que las finanzas del país atraviesan momentos difíciles, pero debemos actuar con solidaridad y visión de futuro. La mejor inversión son nuestros niños y jóvenes. Sembrar igualdad y oportunidades siempre dará frutos. Y, en el caso de los adultos mayores sin ingresos, corresponde brindarles un trato digno y respetuoso.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.