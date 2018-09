Distraído como me pongo cada vez más, hojeo y ojeo un libro con el título de The Theology Of The Hammer, sobre un grupo de voluntarios armados con un mazo y mucha fe en los Estados Unidos ayudando a construir casas para necesitados. De adolescente y adulto joven trabajé en estructuras paralelas en mi tierra, en Alemania y en la Yugoslavia de Tito. Era el tiempo de Los Beatles: ¿recuerdan: If I had a hammer? También era la época, dramática si no trágica, en que los rusos empujaban por doquier con su ahora superada filosofía comunista de la hoz y el martillo.