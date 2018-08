El canciller nicaragüense ha recordado, como no se oía desde hace mucho tiempo, que la OEA no es más que “el Ministerio de Colonias de Washington”, no en balde su sede está situada entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y ha dicho que “los integrantes de esa comisión que conforma y dirige Estados Unidos en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA no son bienvenidos” y, por lo tanto, “no serán recibidos” en suelo nicaragüense.