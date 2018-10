La última vez fui, la esperé y, en la cafetería de siempre, le dije que tal vez ya no volvería. Con serenidad y madurez me respondió: “Mi madre siempre me dijo que tú, en cualquier momento, te marcharías; pero mira, no me sorprende, solo me entristece. En todo caso, pienso que hemos sido felices, caminado por las calles en verano, en invierno, tomado una copa de vino o frente a una taza de café. La pasamos bien y para mí eso es suficiente”.